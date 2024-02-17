〈能源盤後〉原油連2周上升 WTI登去年11月以來最高點

鉅亨網編譯許家華 2024-02-17 06:24

國際油價周五 (16 日) 收高，周線上升，WTI 原油收登去年 11 月初以來最高點，係因投資者權衡聯準會 (Fed) 降息前景、中東緊張局勢以及原油需求前景的不確定性。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.16 美元或 1.5%，收每桶 79.19 美元，根據道瓊市場數據，此為近月 WTI 原油期貨自去年 11 月 6 日以來最高收盤價。本周近月 WTI 原油上漲 3.1%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 61 美分或 0.7%，收每桶 83.47 美元，創 1 月 26 日以來最高收盤價，且本周上漲 1.6%。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.24 美元，本周收低近 0.2%。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.81 美元，本周收低 5.3%。

3 月交割的天然氣價格上漲 1.8%，收每百萬 Btu 1.61 美元，自最近月天然氣期貨價格 2020 年 6 月以來的最低點反彈，但本周仍收低 12.9%。

市場驅動力

CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示：「本周油價可能因中東緊張局勢加劇而受益。伊朗和以色列越有可能開戰，石油就越可能上漲，而以色列對黎巴嫩的襲擊就是朝這個方向邁出的一步。」

然而，City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，本周油價的波動部分係因美元走強阻礙了油價上漲，因為美元走強抵消了「中東局勢、OPEC 持續的支撐性干預，以及中國經濟未來幾季可望改善的預期」，但他仍認為油價走勢偏向上行風險，因為利空因素不多。

WTI 和 Brent 原油均連續第二周上漲。

Razaqzada 認為油價關鍵阻力位在 78 美元左右，而 WTI 周五收於該阻力位上方，證實該 200 日移動均線是「難以打破的防線」，因此接下來油價可能大幅上漲至 80 美元。

本周稍早因 1 月美國消費物價指數 (CPI) 高於預期，動搖市場對 Fed 最早 3 月啟動降息的信念，導致美股下跌、美國公債殖利率上升。然而，周四公布 1 月零售銷售數據疲軟，緩解市場對經濟成長將導致通膨復甦的擔憂，美股隨之收復失地，美債殖利率也趨於穩定。

由 Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周五研究報告指出：「美國零售銷售降幅超出預期，促使市場預期 Fed 可能考慮盡早降息，儘管近期 CPI 數據引發了鷹派情緒。」

但經濟學家指出美國 1 月經歷寒流，因此不該對零售銷售的急劇下降過度解讀。「雖然該數據可能助長 Fed 降息可能性，但考慮到天氣原因，我們仍持保留態度。」Hodes 說。

周五數據顯示，1 月躉售成本上升 0.3% 超乎預期，通膨率恐難回落至 Fed 目標的 2%。