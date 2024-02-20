Truist Financial以155億美元出售保險經紀業務

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-20 21:01

Truist Financial (TFC-US) 周二 (20 日) 表示，已同意將其保險經紀業務出售給私募股權公司 Stone Point 和 CD&R 領導的投資集團，交易價值 155 億美元。

過去兩年，在對利率極敏感的金融業交易乾旱時期，保險一直是一個亮點，因為在不確定的經濟中對該行業產品的需求仍然堅挺。

Stone Point 等投資公司也在艱難的交易環境中提供了一些喘息的機會，在這種環境下，公司降低交易頻率並優先考慮削減成本。

Truist Insurance Holdings 這項全現金交易還包括 Mubadala Investment Company 和其他聯合投資者的投資。

此次出售預計將使 Truist 的一級資本適足率提高 230 個基點，並將其每股有形帳面價值提高 7.12 美元，上升 33%。

直到最近，整個美國銀行業才從聯準會為控制通膨的升息中獲得巨大收益，提升了它們的貸款收入。

然而，根據聯準會的數據，美國第七大銀行 Truist 第 4 季出現虧損，主要是受到一系列與監管和重組活動相關的一次性費用以及淨利息收入下降的影響。

Truist 表示，打算評估各種資本部署方案，包括潛在的資產負債表重新定位，以在交易完成後取代保險經紀業務的收益。