〈財報〉雖消費者縮減支出 家得寶上季業績超出預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-20 19:21

這家家居裝修零售商表示，預計 2024 財年的總銷售額將成長約 1%，即使比上年多出一周時間。相較之下，根據 StreetAccount，華爾街預期增幅為 1.6%。家得寶預計今年將開設約十幾家新店。

財務長麥克菲爾 (Richard McPhail) 表示，由於消費者花費更多錢在體驗上，因此全年家居裝修需求有所下降。並補充說，木材價格下跌和利率上升損害了業務。

他表示，家得寶現在出現恢復成長的機會，「市場正在恢復正常需求狀況。」「目前雖還沒有完全做到這一點，但 2023 年的壓力正在消退。」

根據 LSEG 對分析師的調查，該公司截至 1 月 28 日當季業績與華爾街預期相玫如下：

每股獲利 2.82 美元，高於預期的 2.77 美元

營收 347.9 億美元，高於預期 346.4 億美元

家得寶 (Home Depot) 股價在周二盤前交易下跌近 2%。

第 4 財季淨利從去年同期的 33.6 億美元或每股 3.30 美元降至 28 億美元和每股 2.82 美元。

淨銷售額較上年同期的 358.3 億美元下降。

過去一年，家得寶面臨更嚴峻的銷售狀況。這家家居裝修零售商在過去兩年多的疫情期間，受惠於美國人花費更多時間和金錢來粉刷和修理房屋。

該公司也感受到消費者支出的回落，特別是在大件商品上，因為部分家庭因通貨膨脹而延後了可自由支配的購買，因利率上升而推遲購買新屋，或者選擇把錢花在體驗而不是商品上。

麥克菲爾和執行長德克爾 (Ted Decker) 將 2023 年描述為「溫和的一年」；之前的疫情期間取得巨大的進步。

麥克菲爾表示，由於借貸成本較高，客戶繼續延後更大項目的支出，尤其是可能需要貸款的大型項目。

但他表示，除了 1 月因天氣寒冷和潮濕而下滑外，第 4 季銷售情況相當穩定。他表示，暫時的下降並未影響公司未來一年的前景。

與去年同期相比，第 4 季的平均帳單和客戶交易量均有所下降。麥克菲爾表示，平均帳單金額從去年同期的 90.05 美元降至 88.87 美元，反映出更典型的定價環境。