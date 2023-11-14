〈財報〉家得寶上季業績不錯 但因銷售下滑 對前景轉趨保守

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 上季銷售額較去年同期下降 3%，但超出華爾街預期，因為客戶減少了一般項目和房屋維修。

該零售商縮小全年展望，對未來幾個月景氣持保守態度。該公司表示，目前預計銷售額將較上年下降 3% 至 4%，而先前的預期為下降 2% 至 5%。家得寶預計每股獲利將下滑 9% 至 11%，而先前的財測為下降 7% 至 13%。

財務長麥克菲爾 (Richard McPhail) 表示，該公司的業績和預測反映出，今年「是家居裝修業務放緩的時期」。

他說，「可能想要改造整個房屋的客戶會改為選擇部分改造。」「也許他們不會重做整個廚房；也許只會做流理檯面和後擋板。所以我們所看到的實際上只是項目規模的縮小。」

根據 LSEG 調查，該零售商截至 10 月 29 日的第 3 財季報告與華爾街預期比較如下：

●每股獲利 3.81 美元，高於預期的 3.76 美元

●營收 377.1 億美元，高於預期的 376 億美元

家得寶淨利為 38.1 億美元，合每股 3.81 美元，低於去年同期的 43.4 億美元和每股 4.24 美元。營收較上年同期的 388.7 億美元下降。

Factset 的數據顯示，可比銷售額年減 3.1%，降幅低於分析師預期的 3.6% 嚴重。

家得寶過去一年裡面臨著雙重挑戰：高房貸利率壓縮了潛在購屋者的支出，而高通膨使得大件物品和昂貴的裝修變得更難銷售。

麥克菲爾說，最近幾季客戶已經不再購買價格較高的項目和大件商品，這股趨勢在最近一季仍在持續。

甚至在這些動態加劇之前，家得寶就預期銷售額將會下滑，因為在新冠疫情期間，有太多屋主完成廚房改造、油漆項目等工作。他還注意到預算重點已轉向度假和聽音樂會等體驗。

過去一年，該公司兩度未達財報銷售預期，導致股價表現下滑。

今年至今，家得寶股價下跌近 9%，落後標普 500 指數同期近 15% 的漲幅。該公司股價周一 (13 日) 收在 288.07 美元，市值達到約 2880 億美元。