美國商業房地產危機未解 系統性金融風險擔憂上升

鉅亨網新聞中心 2024-02-20 14:30

最近幾周，美國商業房地產市場的問題給紐約社區銀行等銀行帶來了衝擊。TD Economics 的一份新報告稱，隨著未來幾年數千億美元的貸款到期，新的威脅迫在眉睫。

德意志銀行因其在美國商業房地產市場的高風險曝險，而被標普全球評級下調，其股價從而跌至歷史新低。 這家德國公司將當前的動盪描述為「金融危機以來最嚴重的房地產危機」。

TD 經濟學家 Admir Kolaj 的報告稱，預計美國今年將有 5400 億美元的商業房地產貸款到期，明年還將有 5350 億美元到期。

辦公大樓受創最重

同時，在利率依然居高不下之際，市場基本面正快速惡化，辦公大樓是最脆弱的產業。

自從疫情引發了在家工作運動以來，辦公室物業一直在苦苦掙扎。 Kolaj 表示，儘管雇主愈來愈多地推動員工重返辦公室，但遠距工作日比例仍高達 30%，遠高於疫情前的 5% 至 7%。

公司可能不會完全擺脫辦公室，但在租約到期時他們會縮小規模。 CoStar 估計，去年辦公室租戶返還了約 6500 萬平方英尺的空間。

Kolaj 表示，辦公室空置率不斷上升，租金停滯不前，預期的美國經濟放緩和招聘人數下降只會加劇經濟衰退。

在商業不動產的疲軟環境下，美國的銀行體系也面臨巨大的壓力。 數據顯示，到明年年底，到期的美國商業房地產貸款總量將超過 1 兆美元，而到 2027 年，這項數據將達到 2.2 兆美元。

這意味著，美國商業房地產的困境可能成為未來兩年最大的潛在危機。

中小型銀行危機加重

Marathon Asset Management 董事長 Bruce Richards 本周在 LinkedIn 上發文警告稱，小型銀行的商業房地產貸款違約率，似乎正朝著 8% 至 10% 的方向發展。 這些貸方在近年來加大了風險曝險後，特別容易受到商業房地產低迷的影響。

根據去年 12 月發表的一份關於美國銀行脆弱性的研究報告稱，美國各大銀行的商業地產貸款的違約率如果達到 10%，將導致銀行額外遭受約 800 億美元的損失。

報告還警告稱，商業房地產的困境可能使 300 多家銀行，尤其是規模較小的地區性銀行，面臨償付能力擠兌的風險。

目前，聯準會正在與集中投資商業房地產的貸款機構協調一項計畫，以解決預期損失。

美國財政部長葉倫本月稍早表示，儘管商業地產市場疲軟會導致銀行壓力增大，並造成一定經濟損失，但這不會構成系統性風險。