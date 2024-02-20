新能源車價格戰打響 比亞迪降價人民幣2萬 五菱、長安、哪吒跟進

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-20 12:00

中國新能源車龍頭比亞迪 (002594-CN) 打響了春節後車市價格戰的第一槍，周一（19 日）宣布兩款插混車型秦 PLUS 榮耀版和驅逐艦 05 榮耀版上市，起售價為人民幣（下同）7.98 萬元，相較於上個版本冠軍版車型，新車款售價下降了 2 萬元。

據《澎湃新聞》報導，比亞迪集團品牌及公關處總經理李云飛表示，得益於比亞迪的規模化效應及全產業鏈優勢，比亞迪可以做到插電混動車款的價格比同級燃油車還便宜。李云飛並說，此舉將徹底拉開與燃油車的大決戰，「接下來，誰還會買燃油車呢？」

在比亞迪發布上述訊息後，上汽通用五菱也宣布，五菱星光插混車型 150km 進階版售價從 10.58 萬元調整為 9.98 萬元，降至 10 萬元以內。

上汽通用五菱品牌事業部副總經理周鈃也在個人微博上表示：「一個字，跟！」

隨後長安啟源也立即跟進，Q05、A05 兩款車型起售價均調低至 7.39 萬元。哪吒汽車也推出降價活動，X 車型降價 2.2 萬元，價格下探至 9.98 萬元，起售價 10 萬元有找。

此外，值得注意的是，本次拉開價格戰帷幕的是插電式混合動力車型，且車廠的主攻陣地，正是合資燃油車廠掌控的 10 萬元以下市場。

不少業界人士曾表示，插混車型（含增程式）將在 2024 年迎來銷量爆發。在剛剛過去的 1 月，插電混動和增程式車型的市佔率成長十分強勁。

乘聯會的數據顯示，在 1 月新能源車批發銷量結構中，純電動車的比率為 59%，去年同期，這個數字高達 70%；插電混動車型占 28%，增程式車型占 13%，去年同期分別為 24% 和 6%。

插混車型切割走的不僅是純電車型的蛋糕，還有傳統燃油車的市場。

此前，插電混動車型主要市場區間是中級車市場。乘聯會的統計數據顯示，目前全國乘用車核心主力車型集中在 5 萬 - 15 萬元，在這個主要市場中，燃油車的比重最高。

乘聯會秘書長崔東樹表示，插混車型的增量主要在低價區間，自主插混技術成熟後，插混車型已經在中低價市場獲得較大市場。

乘聯會的數據顯示，2023 年，在 5 萬 - 10 萬元市場中，插混車型的市占率為 0.6%。2024 年 1 月，插混車型在 5 萬 - 10 萬元市場中的市占率上升到 2.4%。

今年中國車市的火藥味無疑將更濃。在 2 月 18 日開工首日，小鵬汽車 (XPEV-US) 執行長何小鵬和吉利汽車集團 (00175-HK) 執行長淦家閱均在開工信中敲響警鐘，聲稱今年將迎來更為激烈的車市競爭。