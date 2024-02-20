〈台幣〉亞幣齊弱 股匯脫鉤回測31.5元 探1個月低點
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 10:17
台北股匯今 (20) 日走勢脫鉤，一開盤旋即貶破 31.4 元關卡，最低來到 31.471 元，貶值 7.6 分，下探 1 個月低點，回測 31.5 元支撐，主要亞幣全面走弱，而台股再度發動漲勢，勁揚逾百點，站上 18700 點關卡，並改寫盤中歷史新高。
美股周一休市，新台幣匯率昨天陷入盤整，市場觀望氣氛轉濃，靜待本周聯準會即將公布的會議紀錄，外資無明確方向，新台幣匯價今天偏貶，湧現美元買盤，主要因美國通膨壓力仍在，打壓市場對於聯準會提前降息的預期，有利支撐美元走強。
觀察主要亞幣今天早盤對美元表現，韓元約貶值 0.3%，泰銖也貶 0.28%，新台幣、日元分別貶值 0.16%、0.12%，新加坡幣貶 0.06%，人民幣同步走軟。
台股今天重拾上漲動能，儘管金融股壓回，但電子權值股重新接棒扮演撐盤要角，IC 設計、工具機、生技股等族群獲資金點火，激勵大盤上漲逾百點，最高衝上 18756 點，再寫盤中歷史新高。
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