〈台幣〉亞幣齊弱 股匯脫鉤回測31.5元 探1個月低點

台北股匯今 (20) 日走勢脫鉤，一開盤旋即貶破 31.4 元關卡，最低來到 31.471 元，貶值 7.6 分，下探 1 個月低點，回測 31.5 元支撐，主要亞幣全面走弱，而台股再度發動漲勢，勁揚逾百點，站上 18700 點關卡，並改寫盤中歷史新高。

台股今天重拾上漲動能，儘管金融股壓回，但電子權值股重新接棒扮演撐盤要角，IC 設計、工具機、生技股等族群獲資金點火，激勵大盤上漲逾百點，最高衝上 18756 點，再寫盤中歷史新高。

