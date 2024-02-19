《富爸爸窮爸爸》作者預測比特幣今年6月升至10萬美元

鉅亨網新聞中心 2024-02-19 21:30

暢銷理財書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特 · 清崎 (Robert Kiyosaki) 預測，到今年 6 月，比特幣的價格將達到 10 萬美元。

清崎周日 (18 日) 在 X 平台上發文，分享了他對比特幣價格的樂觀預測，並表示，「到 2024 年 6 月，比特幣將達到 10 萬美元。」 他對加密貨幣的立場仍然堅定，這與他之前倡導投資黃金、白銀和比特幣等「硬資產」是一致的。

此前，清崎也表達了對聯準會的不滿，指責造成經濟損失並偏袒富人。

他發文稱：「不與聯準會作對嗎？ 我說‘F the Fed’。購買黃金、白銀、比特幣。」

清崎的預測是基於他對聯準會和傳統金融體系的持續批評，他將聯準會稱為「犯罪組織」，並指責其破壞經濟。

他還敦促他的追隨者，關注即將到來的比特幣減半事件，這一事件將降低新比特幣的創建速度，預計大約每四年發生一次。 下一次減半預計將於今年 4 月進行。

值得注意的是，清崎發表這番言論之際，比特幣價格一直在強升，最近幾天已升至 26 個月高點 52000 美元上方。