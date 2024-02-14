現貨ETF繼續吸金 比特幣總投資額再度登上1兆美元

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 22:18

比特幣投資總額自 2021 年 11 月以來於周三 (14 日) 再次突破 1 兆美元，美國現貨比特幣 ETF 的資金流入繼續支撐價格。

根據價格平台 Coingecko 的數據，比特幣價格周三達到 51606 美元，創 25 個月新高，當天上漲 4.1%，使該代幣的市值達到 1.005 兆美元。

Coingecko 的數據顯示，2021 年 11 月比特幣市值創下歷史新高，達到 1.28 兆美元。

自今年 2 月初以來，這個全球最大加密貨幣已上漲約 20%，創去年 10 月以來的最大單月漲幅。

比特幣投資占包括以太幣和其他數位貨幣的整個加密貨幣市場 2.01 兆美元的一半以上。

分析師指出，美國新上市 ETF 最近幾周的強勁資金流入，部分推動了價格走勢。LSEG Lipper 數據顯示，截至周三的一周內，流入 11 支美國現貨比特幣 ETF 的資金增至 16.4 億美元。

該產品在前 5 個交易日中流入 4.09 億美元。這些產品已獲監管部門批准並於 1 月開始交易。

加密貨幣流動性提供者 B2C2 分析師表示：「這種步伐是否會持續還有待觀察，但在加密貨幣領域，價格往往會推動流量。」「人們必須想像，如果像過去幾天那樣的日子越來越多，大量資金流入將通過現貨比特幣價格進一步上漲來滿足。」

加密貨幣相關股票上漲

美國上市的加密貨幣公司的股價在上漲，Coinbase 上漲 7%，礦商 Riot Platforms 和 CleanSpark 分別上漲近 9% 和 16%。

比特幣在 2021 年 11 月創下 69000 美元的歷史新高，之後 2022 年的大部分時間和 2023 年上半年都在苦苦掙扎，主因受到全球央行貨幣緊縮以及一系列引人注目的加密公司倒閉的拖累，其中包括領先的加密貨幣兌換公司 FTX。

但過去幾個月，經濟軟著陸的希望以及現貨比特幣 ETF 的推出提振了市場情緒。ETF 被譽為該行業的遊戲規則改變者，因其對散戶交易者的吸引力而聞名，投資人現在無需直接持有該資產即可接觸比特幣。