旭品搶攻AI PC商機 明年營運樂觀成長

電競機殼廠旭品 (3325-TW) 指出，明年包括電競相關主力產品、水冷散熱產品以及 AI PC 陸續問世，旭品認為接下來 AI 有機會導入桌上型電腦，可望帶動機殼、水冷及電源等周邊產品，樂觀看明年營運。法人則預估，旭品明年營收有望年增 2 成。

旭品表示，在英特爾推出新產品 Core Ultra 後，許多品牌商紛紛推出搭載 AI 功能的 PC，不過多以筆記型電腦為主，旭品指出，接下來導入桌上型電腦後，將帶動機殼、水冷散熱以及電源等相關周邊產品，預計最快明年第三季可以看到。

除原先的電競機殼產品，旭品也跨足水冷散熱領域。旭品指出，原先規劃在第四季出貨的水冷散熱，因客戶提升規格，目前正在進行驗證，預計將在明年農曆年後出貨。旭品提到，今年水冷散熱尚未貢獻營收，但明年可望有顯著貢獻。

展望明年，旭品預期，明年第一季大約持平，不過隨著新品出貨，第二季尾聲將開始逐步上升，2024 年將優於 2023 年，有望雙位數成長，同時看好 2025 年產能滿載迎來大爆發。法人則預估，在明年需求升溫及新品的帶動下，全年營收可望年增 2 成，毛利也同步走升。

旭品主要生產基地為中國東莞以及泰國，目前許多品牌廠加速去中化，也逐步提高泰國產能。旭品說明，目前水冷產品主要在東莞廠生產，未來將導入泰國廠。