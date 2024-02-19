鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至32.12元，預估目標價為2050元
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 17:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由31.7元上修至32.12元，其中最高估值37.19元，最低估值31.35元，預估目標價為2050元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|37.19(37.19)
|59.05
|88.65
|最低值
|31.35(30.82)
|42.39
|65.64
|平均值
|32.63(32.22)
|52.69
|80.91
|中位數
|32.12(31.7)
|53.39
|81.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,401,270
|9,143,250
|12,776,230
|最低值
|6,240,000
|7,060,000
|8,995,990
|平均值
|6,343,950
|8,144,900
|10,629,940
|中位數
|6,341,000
|8,071,320
|10,795,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|37.86
|46.23
|44.16
|16.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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