豐興鋼筋下跌300元 型鋼基價調漲400元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-19 12:52

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (19) 日開出龍年首次盤價，由於亞洲鋼市在過年期間交投清淡小跌，因此豐興廢鋼收購價下跌 200 元、鋼筋下跌 300 元，不過，型鋼基價上漲 400 元，僅槽鋼附價下調 400 元。

國際行情來看，過去 2 周日本 2H 廢鋼從每公噸 381 美元小跌至 378 美元，下跌 3 美元；美國貨櫃廢鋼則從每公噸 375 美元跌至 370 美元，下跌 5 美元；澳洲鐵礦砂由每公噸 127.6 美元下跌至 126.6 美元，下跌 1 美元。

豐興表示，年前國際廢鋼呈現狹幅震盪修正，加上過年期間又小跌一點，因此年後國內收購價也跟進下調；鋼筋方面，目前仍屬於旺季，整體接單出貨仍維持不錯的水準。

至於型鋼因為開盤頻率較長，因此本次算是補漲，而槽鋼雖然單獨下跌，但因為型鋼基價上漲，此消彼漲下維持平盤。對此，豐興解釋，主要是槽鋼目前庫存低，後續才會進入連續生產排程，因此維持價格讓客戶有機會補庫存。