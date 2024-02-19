A股衝上熱搜 中國資產大漲 股民急盼股市開盤！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-19 09:00

2 月 17 日正月初八，中國為期八天的史上最長春節假期正式結束，而 A 股將於周一（19 日）正式開盤，A 股相關話題在周日直接衝上熱搜，顯露投資人急盼開盤的勁頭。

據《財聯社》報導，究其背後原因，除了節前連續三天放量大漲提振 A 股做多信心，更多的是源自於春節期間海外中國資產全線大漲。

受益於政策利多組合拳，A 股在春節前夕走高。上證指數在三個交易日累計勁漲逾 6%，成交量也明顯放大。

春節期間（2 月 9 日至 2 月 16 日），全球市場整體延續上漲走勢，尤其是港股、美股中概股延續反彈行情，那斯達克中國金龍指數大漲 5.7%。業界人士普遍認為，這有望給 A 股帶來支撐。

此外，春節期間消費、出行等數據都非常火熱。2024 年綜合運輸春運工作專班數據顯示，截至 2 月 15 日，全社會跨區域人員流動量 47.8483 億人次，較 2023 年增長約 13.02%，較 2019 年成長約 11.73%。

燈塔專業版數據顯示，截至 2 月 17 日 13 時 50 分，2024 春節檔總票房達人民幣 78.44 億元，超過 2021 年春節檔（78.43 億），打破中國影史春節檔票房紀錄。

攜程在 2 月 17 日發布的《2024 龍年春節旅行報告》也顯示，春節假期，與一年前相比，國內遊、出境遊、入境遊訂單均大幅增長，並超越 2019 年同期水準。

那麼，節後 A 股能否如同投資人期待那樣，迎來「開門紅」？

2004 年至 2023 年的數據顯示，雖然節後首日不存在「開門紅」定律，但近三年上證指數節後首日均為收漲。其中，有 11 個年份節後首日上漲，另外九個年份首日收跌，上漲概率 55%。

從節後三個交易日的表現來看，近 10 年有七年收漲，其中五年漲幅可觀。2022 年、2019 年、2018 年、2016 年、2014 年上證指數均出現逾 3% 的漲幅。唯一出現較大跌幅的 2020 年，利空是當年春節期間出現「黑天鵝」，影響市場信心。

高盛首席中國股票策略師劉勁津預估，2024 年 MSCI 中國指數和滬深 300 指數成分股將分別實現 10% 和 11% 的盈利增長，這是多重因素共同作用的結果，包括房地產銷售降幅比去年小，拖累獲利的情況也會隨之減緩。

貝萊德基金投資長陸文杰也認為，在政策承托下，中國經濟將溫和復甦，優秀的企業盈利有望得到修復，具備出海邏輯的企業，在明年全球宏觀格局下，也會出現成長亮點。