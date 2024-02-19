龍年「春運」過半 今年中國「春運」最大變化是這個

鉅亨網新聞中心 2024-02-19 14:00

中國 2024 年「春運」 的時間是從 1 月 26 日到 3 月 5 日。

跟往年一樣都是以春節為節點，往前 15 天 + 往後 25 天，前後 40 天。

微信公眾號「真叫盧俊」指出，截至 2 月 16 日，春運前 22 天全中國累計春運人次已經到達 50.93 億人次。

相當於全國人口的 3.6 倍，相當於全國人口在短短 40 天內遷徙三次。

2023 年春運數據是 47.33 億人次，但這是全部 40 天的數據。

今年這裡的 50.93 億人次，是截至 2 月 16 日是前 22 天的量。

平攤到單日就是單日 2.3 億人次的流動，這往後還有 18 天的春運數據。

按照前 22 天的平均值 2.3 億人次 / 天計算，今年春運數據可能會在 50.93+2.3✖18，也就是 92.33 億人次。

哪怕後面 18 天數據不如春節前，今年春運數據也會在 90 億人次浮動。

90 億相當於總人口的 6.4 倍，比 80 億世界人口還要多 10 億。

這是「真叫盧俊團隊」統計數據以來從未見過的數據。

難怪今年的火車票這麼難搶，難怪今年那麼多高鐵班次晚點，難怪那麼多車被堵在高速公路上。

在交通工具方面，「真叫盧俊團隊」指出，非營業性小客車的出行量，也就是私家車，數據飆得非常猛。

幾乎每一天對比 2019 年農曆同期，都是 30% 左右的增幅。

這也是今年春運的最大變化。

這也直接造就了今年 90 億人次的歷史數據。

因為 90 億數據裡有 80% 都是來自小汽車。

有關部門在春運發布會上不僅預估了 90 億人次的數據，也做了細分，其中鐵路、公路、民航、水運客運出行人次預計大概是 18 億人次，其餘 80% 都是自駕車出行。

72 億人次的自駕車出行啊，什麼概念，又是一個史無前例的概念。

中國汽車的保有量在 2023 年已經達到 4.35 億輛，而 2022 年已經是中國第三年站上全球汽車保有量第一的位置。

全國有 94 座城市的汽車保有量超過百萬輛，比 2022 年又增加了 10 座。

汽車正在像當年的電視機、冰箱一樣，進入千門萬戶。

與此同時，中國的高速公路里程超過 535 萬公里，這個數字已經來到世界第一。