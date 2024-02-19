4.74億人次！中國春節出遊 太火爆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-19 12:00

據《上海證券報》報導，經中國文化和旅遊部數據中心測算，春節假期全國國內旅遊出遊達 4.74 億人次，較去年同期激增 34.3%，國內遊客出遊總花費 6,326.87 億元，暴增 47.3%。

在「加長版」春節假期中，不少民眾先團聚、後出遊。旅遊平台數據顯示，大年初二是出行高峰。此外，假期出遊人次、出遊總花費等指標創歷史新高。

在國內旅遊中，不少消費者啟動「南北互換」模式。北方民眾到三亞等地體驗海島的溫暖，南方居民成群結隊到北方滑雪、賞冰。因此，長途遊的比率較高。

馬蜂窩大數據顯示，春節假期期間，長途旅行相關訂單的比重超過 65%，超過 70% 遊客玩四天以上，玩六天以上的遊客比率達到 37.7%。

多座城市為吸引旅客，也在「年味」上下足功夫。北京地壇、龍潭、廠甸、大觀園、石景山遊樂園、八大處等全面恢復傳統廟會。內蒙古以舉辦第十四屆全國冬季運動會為契機，推出七大類、1,500 項特色文化和旅遊活動。海南精心策劃舉辦民俗非遺、「村晚」等活動超過 320 場。

從數據看，特色文化活動帶動了景區門票預訂。去哪兒平台的數據顯示，江蘇南京秦淮河燈會、上海豫園燈會、西安城牆燈會等有燈會的景點，假期前兩天的預訂量較 2023 年同期驟增 50% 以上。

在互免簽證、通關便利、航線恢復等政策催動下，入出境旅遊加速恢復發展。