鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至4.78元，預估目標價為116元
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.94元下修至4.78元，其中最高估值5.49元，最低估值4.36元，預估目標價為116元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|5.49(5.49)
|8.27
|8.05
|最低值
|4.36(4.36)
|5.29
|6.48
|平均值
|4.87(4.92)
|6.21
|6.99
|中位數
|4.78(4.94)
|5.84
|6.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20,820,000
|21,556,000
|23,072,000
|最低值
|20,388,000
|19,708,960
|20,763,850
|平均值
|20,490,430
|20,530,490
|21,777,210
|中位數
|20,411,000
|20,591,000
|21,636,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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