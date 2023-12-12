鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至5.22元，預估目標價為126元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.28元下修至5.22元，其中最高估值5.49元，最低估值4.37元，預估目標價為126元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.49
|8.27
|8.28
|最低值
|4.37
|5.84
|7.33
|平均值
|5.15
|6.62
|7.7
|中位數
|5.22
|6.39
|7.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|20,820,000
|22,667,000
|24,687,000
|最低值
|20,167,000
|19,953,000
|22,696,000
|平均值
|20,557,120
|21,392,740
|23,405,320
|中位數
|20,556,000
|21,333,000
|23,072,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
最新相關新聞
- 美食-KY 11月中國營收谷底復甦 看反彈態勢延續至明年
- 〈台股盤前必看要聞〉資金狂熱趴 外資移愛看上金融股了
- 美食-KY下半年在中國大砍30家店？公司證實Q3有閉店潮
- 盤中速報 - 美食-KY(2723)急跌-2.31%報105.5元，成交805張
- 盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.43%報105.5元，成交146張
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。