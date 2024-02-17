鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至14.4元，預估目標價為1300元
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對M31(6643-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.07元上修至14.4元，其中最高估值15.71元，最低估值11.89元，預估目標價為1300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|15.71(15.71)
|23.13
|32.96
|最低值
|11.89(11.89)
|18.57
|25.22
|平均值
|14.06(14.02)
|20.08
|29.92
|中位數
|14.4(14.07)
|19.99
|30.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,635,000
|2,136,070
|2,911,150
|最低值
|1,568,000
|2,043,000
|2,442,000
|平均值
|1,603,200
|2,088,850
|2,703,290
|中位數
|1,612,110
|2,079,000
|2,730,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.16
|8.12
|10.34
|9.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,360,165
|1,011,879
|981,016
|869,077
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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