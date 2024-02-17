鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為145元
鉅亨網新聞中心 2024-02-17 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中興電(1513-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.47元下修至3.45元，其中最高估值3.58元，最低估值3.06元，預估目標價為145元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|3.58(3.86)
|8.99
|9.19
|最低值
|3.06(3.06)
|7.48
|8.64
|平均值
|3.36(3.43)
|8.26
|8.92
|中位數
|3.45(3.47)
|8.32
|8.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,723,000
|27,665,000
|26,425,000
|最低值
|21,991,000
|24,071,000
|26,192,000
|平均值
|22,300,260
|25,244,930
|26,308,500
|中位數
|22,144,850
|24,600,000
|26,308,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.21
|4.19
|3.59
|1.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,546,885
|18,024,761
|15,390,789
|12,377,516
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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