非正式選票統計 普拉博沃將贏得印尼總統大選

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 21:52

根據多家獨立民調機構的非官方快速統計，印尼國防部長普拉博沃 (Prabowo Subianto) 將在周三 (14 日) 的總統選舉中贏得足夠的選票，並在兩次競選失敗後成為東南亞最大經濟體的領導人。

在私人民調機構 Litbang Kompas、Indikator Politik Indonesia、Lembaga Survei Indonesia 和 CSIS Indonesia-Cyrus Network 進行的快速統計中，這位 72 歲的前將軍和他的競選搭檔紀伯倫 (Gibran Rakabuming Raka) 獲得近 60% 的支持率。紀伯倫是現任總統維多多 (Joko Widodo) 的長子。

他們領先另外兩組總統競爭者，包括前雅加達省長阿尼斯 (Anies Baswedan) 和前中爪哇省省長甘賈 (Ganjar Pranowo)。根據印尼選舉規則，獲勝者必須獲得總選票的 50% 以上，並且在超過半數省份獲得至少 20% 的選票。

私人民調機構的計票工作是根據全國超過 80 萬個投票站的實際選票樣本，並提供了官方結果的初步統計；官方結果可能會在未來幾天或幾周內公布。獨立民調機構統計超過 70% 的選票。

普拉博沃將自己定位為最有可能推動維多多商業友好型經濟平台的候選人，因為他尋求在 2045 年將印尼轉變為高收入經濟體。這些優先事項包括下游印尼豐富的自然資源、建設更多基礎設施以及將國家首都遷往婆羅洲。

他是印尼已故獨裁者蘇哈託的前女婿，因涉嫌侵犯人權而被禁止進入美國長達 20 年之久，維多多在 2019 年的選舉中擊敗他並於同年任命他為國防部長，這個禁令才被解除。雖然紀伯倫擔任競選副手，但印尼總統並未公開宣布支持普拉博沃。