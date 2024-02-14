可可豆價格飆升 巧克力製造商擬轉嫁成本給消費者

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 19:49

可可價格在過去一年大約翻了一倍，由於供應減少，最近幾周一再創下歷史新高。

巧克力製造商一直在將不斷上漲的成本轉嫁給消費者，但並沒有失去太多需求。

好時執行長巴克上周表示，「著眼於可可價格，我們將使用我們所能用到的所有工具、包括定價，作為管理業務的一種方式。」

去年，消費者購買 Kisses 和 Reese"s 巧克力杯的數量減少，導致好時截至 12 月 31 日當季銷量下降 6.6%。高層預測這股趨勢今年將持續，因而正在裁員以控制成本。

一袋 10.8 盎司的 Kisses 巧克力在沃爾瑪官網的售價為 4.84 美元。好時高層上周表示，最新一波漲價將於本月生效。巴克在電話會議上表示，好時將依賴新產品來刺激消費者需求。

生產 Milka 和 Cadbury 巧克力的億茲國際高層在 1 月 30 日的財報電話會議上也表示計劃提高價格，以應對可可的通貨膨脹。歐洲零售商可能會抵制漲價，從而導致該地區的銷量下降。

億滋巧克力執行長迪普特 (Dirk Van de Put) 在與華爾街分析師的電話會議上表示，去年億滋巧克力在其最大市場歐洲的價格上漲 12% 至 15%。

持有億滋股份的帕納蘇斯投資公司 (Parnassus Investments) 分析師杽蜜雪 (Michelle Li) 在電郵中表示，該公司應該是「策略性地把今年的漲價轉嫁給消費者」。

該公司去年改造其高檔 Toblerone 品牌，在美國一些零售商推出 Tiny Toblerone 迷你巧克力棒，並在歐洲推出了 Toblerone Truffles。一包 7.61 盎司的 Tiny Toblerone 在沃爾瑪官網上的售價為 6.58 美元。一塊 3.52 盎司的 Toblerone 巧克力棒的售價則為 2.84 美元。

瑞士松露巧克力製造商 Lindt & Sprungli 發言人表示，該公司正試圖盡可能提高效率和「前瞻性採購策略」來彌補可可成本上漲的影響。

發言人補充道：「剩餘成本馬上藉由價格上漲轉嫁出去，可可價格高企是其主要原因。」