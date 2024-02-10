鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為152元
鉅亨網新聞中心 2024-02-10 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.43元，其中最高估值0.63元，最低估值0.13元，預估目標價為152元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|0.63(0.63)
|3.83
|4.18
|最低值
|0.13(-0.04)
|1.67
|3.3
|平均值
|0.39(0.34)
|3.06
|3.72
|中位數
|0.43(0.33)
|3.14
|3.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,723,100
|4,493,000
|5,117,000
|最低值
|2,540,000
|3,745,000
|4,326,550
|平均值
|2,653,820
|4,073,260
|4,562,390
|中位數
|2,664,000
|4,027,530
|4,403,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.07
|4.29
|3.75
|2.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
|2,206,902
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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