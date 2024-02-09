鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估上修至39.23元，預估目標價為534元
鉅亨網新聞中心 2024-02-09 17:11
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由38.17元上修至39.23元，其中最高估值45.34元，最低估值31.02元，預估目標價為534元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|45.34(45.34)
|51.2
|最低值
|31.02(31.02)
|30.89
|平均值
|38.78(38.82)
|41.1
|中位數
|39.23(39.23)
|41.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|126,747,000
|145,664,000
|最低值
|108,628,240
|116,252,630
|平均值
|118,146,220
|127,228,830
|中位數
|118,544,000
|127,145,380
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|45.96
|63.87
|19.42
|13.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,956,674
|135,365,510
|79,955,520
|64,372,306
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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