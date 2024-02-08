鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-0.21元，預估目標價為21.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-08 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.24元上修至-0.21元，其中最高估值0.79元，最低估值-1.76元，預估目標價為21.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.79(0.79)
|1.89
|2.5
|最低值
|-1.76(-1.76)
|-0.6
|2.5
|平均值
|-0.28(-0.38)
|0.75
|2.5
|中位數
|-0.21(-0.24)
|0.51
|2.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|289,671,000
|288,284,000
|310,372,020
|最低值
|254,837,000
|276,219,780
|310,372,020
|平均值
|271,736,080
|285,084,460
|310,372,020
|中位數
|272,090,000
|287,620,000
|310,372,020
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.39
|6.44
|0.36
|-2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
|268,791,694
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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