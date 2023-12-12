普丁：烏克蘭迫害俄羅斯族人 促使他發動戰爭

俄羅斯總統普丁表示，烏克蘭「持續迫害」俄羅斯族人，是俄方決定於去年 2 月發動烏克蘭戰爭的關鍵原因之一，他並說，基輔已經「徹底瘋了」。

據《今日俄羅斯》（RT）周日（10 日）報導，普丁於上周在克里姆林宮接見傑出軍人，頒發「俄羅斯英雄」勳章，並在活動期間說了這番話。

「如果他們沒有在我們歷史領土上搞破壞、驅逐那裡的人，以及宣布俄羅斯族人是烏克蘭的非原住民族，我們永遠不會採取這類（軍事）行動。他們徹底瘋了嗎？他們徹底——我該怎麼說更直白些——瘋了嗎？」普丁告訴勳章獲得者。

《今日俄羅斯》指出，普丁指的顯然是烏克蘭於 2021 年通過的原住民法律，該法未把俄羅斯族人歸為原住民。此外，該法承認的三個民族主要都生活在克里米亞，而俄羅斯於 2014 年併吞克里米亞。

根據普丁的說法，除了種族政策外，烏克蘭政府一直在「公開討好和致敬納粹」，他提到近期在加拿大國會的醜聞。今年 9 月，烏克蘭總統澤倫斯基赴加拿大國會演講期間，加國國會議長表揚了一名二戰時為納粹部隊服役的烏克蘭裔老兵，這起事件引發巨大爭議，迫使加拿大眾議院議長為此致歉。

「戰爭期間到底是誰和蘇聯人對抗？納粹分子。每個人都知道，烏克蘭總統也知道。然而，整個國會（議員）都站起來為他鼓掌。如果這不是納粹主義的表現，那又是什麼呢？」普丁說。

普丁表示，納粹的很大一部分暴行，是與他們合作的烏克蘭民族主義者犯下。「他們不僅愚蠢，還是新納粹。這是顯而易見的事實。他們準備與任何試圖傷害俄羅斯的人合作。」他說。