中國央行上季貨幣政策執行報告揭曉 有哪些新提法？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-09 08:44

中國人民銀行（央行）周四（8 日）表示，要合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關係，準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，用好新增抵押補充再貸款工具，增強對保障性住宅、「平急兩用」公共基礎設施、「城中村」改造的金融支持力道。

據《華爾街見聞》報導，中國央行在周四晚間公布去年第 4 季中國貨幣政策執行報告，釋出大量與去年第 3 季不同的訊息，在備受關注的下一階段貨幣政策主要思路中，央行提到：

在貨幣政策方面，央行指出，要靈活適度、精準有效。合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的關係，準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，引導信貸合理增長、均衡投放，保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟成長和價格水準預期目標相匹配。

央行表示，要著力提升貸款使用效率，透過部分貸款到期回收後轉投更高效率的經營主體、調整新增貸款投向、推動必要的市場化出清，為經濟可持續發展提供更好支撐。

在房地產市場方面，央行說，用好新增的抵押補充再貸款工具，增強對保障性住宅、「平急兩用」公共基礎設施、「城中村」改造的金融支持力道，加快建立房地產發展新模式。

在匯率方面，央行指出，深入推進利率市場化改革，暢通貨幣政策傳導渠道。健全市場化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率體系，引導市場利率圍繞政策利率波動。落實存款利率市場化調整機制，著力穩定銀行負債成本。