習近平與普丁互通電話 促進兩國密切合作

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 20:45

在中國農曆新年即將到來之際，中國國家主席習近平周四 (8 日) 與俄羅斯總統普丁通電話。

兩國元首互致新春問候。習近平指出，中國春節將至，過年的氣氛很濃，中國人民對即將到來的龍年充滿希望，也充滿信心！普丁表示，「龍在中國文化中像徵智慧和力量，我向友善的中國人民致以最良好祝福！ 祝中國人民龍年快樂！萬事如意！」

習近平指出，在歲末年初互致問候，總結雙邊關係發展成果，共同展望未來，已成為兩國之間的良好傳統。「過去一年我們兩次會面，達成許多重要共識。在我們共同引領下，兩國政府、立法機構、政黨交往活躍，各領域合作展現出韌性和活力，雙方提前完成年度貿易額目標，兩國人文和地方交流蓬勃開展，體育交流年圓滿收官。」「今年是中俄建交 75 周年。 回首走過的路，我們一起經歷了許多風浪考驗。展望未來，中俄關係面臨新的發展機會。 中方願同俄方繼續秉持守望相助、世代友好的精神，攜手譜寫中俄關係新篇章。」

習近平強調，雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。雙方要培育兩國合作新動能，維護產業鏈供應鏈穩定，共同辦好中俄文化年，舉辦好連民心、接地氣、有溫度的文化交流，不斷拉緊兩國人民心靈紐帶。雙方要支持哈薩克辦好今年上海合作組織高峰會，增進團結互信，維護區域安全穩定和區域國家共同利益。

他說，中國積極支持俄方擔任 2024 年金磚國家輪值主席國工作，願同俄方加強國際多邊協作，實踐真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動 全球治理體系朝著更公正合理的方向發展，為推動建構人類命運共同體做出積極貢獻。

普丁表示，今年是俄中建交 75 周年。在雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水準。去年俄中各領域合作成果豐碩，「我期待同習近平主席繼續保持密切交往，並引領兩國各領域合作取得新進展。希望雙方共同辦好今年俄中文化年和系列人文交流活動，進一步夯實兩國人民友善基礎。感謝中方支持俄方擔任今年金磚國家輪值主席國工作，俄方願同中方加強在上海合作組織等地區和國際多邊框架內溝通協作，相互支持，維護多邊主義，維護各自正當利益。俄方堅定恪守一個中國原則，反對任何在台灣問題上挑釁中國的危險行為，相信任何阻遏中國和平統一的圖謀都不會得逞。」