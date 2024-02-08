〈陸股盤後〉兔年封關 逾千股漲停 小型股最受關注
鉅亨網新聞中心 2024-02-08 18:46
A 股兔年行情今日封關，三大指數開高走高全面上揚，滬指連三漲。
類股方面，產業幾乎全線上漲，塑膠製品、網路服務、儀器儀表、軟體開發、半導體、馬達、專用設備等板塊漲幅居前，只有銀行類股逆市下跌。超過 4800 檔個股上漲，逾千股漲停或上漲逾 10%。
截至收盤，滬指漲 1.28%，深證成指漲 1.29%，創業板指漲 1.16%。滬深兩市成交額再度突破一兆元人民幣，北向資金全天小幅淨買超 5.83 億元。
兔年最後一個交易日延續反彈格局，雖然三大指數漲幅不如前兩日強勁，市場輪動也較快，盤中醫療器材、算力、遊戲、風電等多類股均呈活躍。不過整體來看，小型股的反彈特別值得關注。
具體來看，小型股午後大幅拉升，收盤逾千股漲停或漲逾 10%，其中多為市值低於 25 億的小型股。
同時，中證 2000 指數、中證 1000 指數明顯走強，分別大漲 8.75%、4.07%；中證、國證 2000 相關 ETF 也放量拉升。其中國證 2000 ETF 基金、中證 2000 ETF、中證 2000 ETF 華夏漲停；中證 2000 ETF 廣發盤一度漲停。中證 2000 指數成分股是市值規模較小且流動性較好的 2000 檔證券。
此外，市場普漲背後還有三大利多。第一是中國證監會主席換人。第二是國家統計局揭露的最新數據顯示，受節慶效應影響居民消費需求持續增加，1 月 全國居民消費價格較上月上漲 0.3%，已連續兩個月上漲，漲幅較上月擴大 0.2 個百分點。最後，央行繼續呵護市場流動性，今日進行 900 億元 7 天期逆回購操作及 2550 億元 14 天期逆回購操作，當日淨投放 3020 億元。
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