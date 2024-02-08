〈陸股盤後〉兔年封關 逾千股漲停 小型股最受關注

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 18:46

A 股兔年行情今日封關，三大指數開高走高全面上揚，滬指連三漲。

類股方面，產業幾乎全線上漲，塑膠製品、網路服務、儀器儀表、軟體開發、半導體、馬達、專用設備等板塊漲幅居前，只有銀行類股逆市下跌。超過 4800 檔個股上漲，逾千股漲停或上漲逾 10%。

兔年最後一個交易日延續反彈格局，雖然三大指數漲幅不如前兩日強勁，市場輪動也較快，盤中醫療器材、算力、遊戲、風電等多類股均呈活躍。不過整體來看，小型股的反彈特別值得關注。

具體來看，小型股午後大幅拉升，收盤逾千股漲停或漲逾 10%，其中多為市值低於 25 億的小型股。

同時，中證 2000 指數、中證 1000 指數明顯走強，分別大漲 8.75%、4.07%；中證、國證 2000 相關 ETF 也放量拉升。其中國證 2000 ETF 基金、中證 2000 ETF、中證 2000 ETF 華夏漲停；中證 2000 ETF 廣發盤一度漲停。中證 2000 指數成分股是市值規模較小且流動性較好的 2000 檔證券。