出售談判陷僵局 DocuSign將裁員6%
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-07 00:00
電子簽名龍頭公司 DocuSign 周二 (6 日) 表示將裁員約 6%，主要是針對銷售和行銷部門員工，預估裁員將產生約 2,800 萬至 3,200 萬美元的重組費用。截至去年底，該公司約有 7,336 名員工。此舉是 DocuSign 重組努力的一部分，此前出售公司的談判似乎陷入停滯。
DocuSign(DOCU-US) 周二早盤股價受到裁員消息影響下跌 3.93%，每股暫報 51.12 美元。
有分析指出，DocuSign 曾是一家大受歡迎的公司，但受到來自 Adobe(ADBE-US) 文件業務日益激烈的競爭的打擊，而且由於投資人對無利可圖的軟體股失去了興趣，其估值也受到了影響。
DocuSign 一直在與 Bain Capital 和 Hellman & Friedman 就收購事宜進行談判，但這些談判似乎已經失敗。有知情人士透露，DocuSign 未能與競爭收購 DocuSign 的任何私募股權公司就交易價格達成協議。
另有外媒報導指出，包括摩根大通和美銀在內的幾家華爾街銀行已經舉行了談判，為收購 DocuSign 提供高達 80 億美元的融資。
DocuSign 在周二的聲明中表示，重整計畫旨在加強 DocuSign 作為獨立上市公司的財務和營運效率，預估將達到或超過其第四季和 2024 會計年度的財測。
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