出售談判陷僵局 DocuSign將裁員6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-07 00:00

電子簽名龍頭公司 DocuSign 周二 (6 日) 表示將裁員約 6%，主要是針對銷售和行銷部門員工，預估裁員將產生約 2,800 萬至 3,200 萬美元的重組費用。截至去年底，該公司約有 7,336 名員工。此舉是 DocuSign 重組努力的一部分，此前出售公司的談判似乎陷入停滯。

DocuSign 一直在與 Bain Capital 和 Hellman & Friedman 就收購事宜進行談判，但這些談判似乎已經失敗。有知情人士透露，DocuSign 未能與競爭收購 DocuSign 的任何私募股權公司就交易價格達成協議。

另有外媒報導指出，包括摩根大通和美銀在內的幾家華爾街銀行已經舉行了談判，為收購 DocuSign 提供高達 80 億美元的融資。