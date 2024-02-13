搶賺紅包行情！這時點抱緊創新科技ETF 正報酬機率75%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-13 11:20

過完年是否還有紅包行情？外商投信指出，台股於封關日抱股過年上漲機率高達七成以上，台股中多格局不變，預期指數有望於年後開紅盤再攻堅，挑戰 18619 歷史新高，預料創新科技 ETF 熱度有機會在龍年得以延續。

美國 2 月初公布非農就業數據遠超出預期，加上 Meta 和亞馬遜兩巨擘的展望令人驚喜，美股四大指數收漲。Meta 公合布財報及展望優於市場預期，並且宣布跟進微軟、Alphabet 上修 2024 年全年資本支出（介於 300~370 億美元），高於市場預估，且提到 AI 和元宇宙願景方面有明顯進展；加上亞馬遜上季財報及展望同樣優於市場預期，市場資金再度點燃 AI 族群熱火。

台股方面，先前台積電法說也提到看好 AI 發展，在 AI 族群帶動下，台股封關日突破萬八關卡，野村投信指出，以往農曆年節前後台股漲多跌少，歷史經驗顯示，台股於封關日抱股過年上漲機率高達七成以上，中期多頭格局不變，預期指數有望於年後開紅盤再攻堅，挑戰 18619 歷史新高，創新科技 ETF 熱度將持續不減。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，大家都希望來年討個吉利紅包，該抱股過年嗎？什麼股票的開紅盤機會更好？根據統計，2016 年以來，若封關日進場並抱股過年，台股新春開盤當日平均以上漲作收 ；若封關日進場抱股過年，持有 6 個月甚至 1 年的表現可望更上一層樓。其中，台灣以科技業聞名世界，科技股的表現可望更具爆發力，若聚焦「創新科技」表現，例如以臺灣創新科技 50 指數 (00935-TW) 為例，預料更亮眼。

張繼文指出，回顧 2023 年，外資在上市櫃合計買超台股約新台幣 864 億元，持股比例自 37.52% 回升至 38.47%，而櫃買市場，市值則是大幅反彈至 5.8 兆的新高點，呈現外資、內資同步加碼台股的情況。對外資而言，台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長期買盤的誘因；對內資而言，倘若長線的國際資金湧入，台股行情一定水漲船高，將有助於穩定市場情緒。

除了資金回流以外，半導體產業的復甦也是台股反彈的重要原因，護國神山台積電預估 2024 年營收成長 21%~26%，全年 300 億資本支出不變，反應 AI 需求強勁，預估 3 年內將佔整體營收的 2 成，2024 年美國三大雲端巨頭投資 AI 金額將成長 20% 以上，再加上 AI PC 等邊緣 AI 新產品挹注，創新科技 ETF 可望持續受惠，值得投資人留意。