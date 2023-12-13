AI擁利多！台灣供應鏈錢景看好 創新科技最具成長性

時序進入 12 月，雖然資金動能有所減弱，但以法人進出來看，在這幾天的獲利了結賣壓過後，外資短線又回頭加碼台股，內資也順勢而為，台股大盤連兩日上漲，整體仍維持短多的架構，未來預期指數可正向看待。

目前市場對於聯準會升息接近尾聲已有相當程度的共識，在此情況下，庫存變化將是主導各類股表現的主要變數，舉例而言，今年上半年電子下游表現優於電子上游，原因在於庫存去化進度較快，而進入第四季，則是由電子上游庫存落底帶動大盤行情。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，在整體經濟逐步復甦的環境下，市場目光將聚焦在尋找高成長性的產業，除了 AI、電力改革等長線趨勢股之外，像是具備庫存回補以及科技創新等題材的類股，將更容易受市場青睞，如：邊緣 AI、矽光子，半導體、記憶體等。可以預期的是，在這些主流題材實現並實際反映在財報表現上之前，預期產業表現都將呈現較為輪動的情況。

AI 時代正式來臨，英特爾規劃全新架構的 Core Ultra 處理器 (代號 Meteor Lake) 將於 12/14 推出，全新架構的 CPU 也將帶動供應鏈周邊零組件升級，可望掀起 AI PC 換機大浪。這顆 CPU 目標就是用於實現 PC 上的高效 AI 加速及邊緣推論應用，類似 AMD 採 Chiplet（小晶片）作法，藉由串接多種製程晶片塊，完成高密度、高能效、低延遲的處理器，台積電、日月光等首先受惠。

此外，AI PC 也將帶動周邊零組件相對應的規格升級，Meteor Lake 全面支援容量更高、速度更快的 DDR5，台廠南亞科、優群受惠。Meteor Lake 也將全面支援 PCIe Gen5，高速傳輸需求也將有所成長，英特爾載板夥伴欣興、健鼎皆可望受惠。

野村投信指出，上述標的皆是 00935 重要成份，是本檔 ETF 得以持續上漲的關鍵，可以說只要 AI 甚至是其他創新科技不斷發展下去，具備動能及投資續航力的 00935 都將持續從中受惠，後市無可限量。

00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，精選 50 家最符合全球先進科技趨勢的台灣龍頭股票，涵蓋全球多元創新科技主題，具備動能及投資續航力的 00935 都將持續從中受惠，建議投資人布局市值型創新科技 ETF，一次打包台股多檔重要創新科技優質企業，投資不漏接，單筆加定期存股計劃作中長期布局，掌握未來創新科技趨勢財。