中國首批3,218個房地產建案「白名單」出爐 誰上榜了？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-06 10:00

中國住房城鄉建設部、金融監管總局周日（4 日）表示，截至 1 月底，26 個省份 170 座城市已建立城市房地產融資協調機制，提出第一批房地產建案「白名單」，並推送給商業銀行，共涉及房地產建案 3,218 個。

據《國際金融報》報導，中國政府從 1 月 12 日提出要滿足優質建案合理融資需求，到 26 日召開城市房地產融資協調機制部署會（下稱「部署會」），再到首批「白名單」建案出爐，整個過程不到一個月。

目前碧桂園確認已獲批進入「白名單」的建案超過 30 個，包括河南、湖北、四川、山東、重慶等地的建案。廣東、湖南、東北等地的建案也有望進入「白名單」。

融創入圍建案更超過 90 個，涵蓋北京、天津、成都、重慶、鄭州、瀋陽、青島、武漢、昆明、西安、太原、西雙版納等 20 城。

旭輝確認已獲批進入「白名單」建案有 23 個，分布在重慶、昆明、北京、天津、太原、武漢、洛陽、溫州、南寧等城市。

業界人士表示，上述建設公司多個建案入圍首批「白名單」，說明公司雖暫時遭遇困難，但建商仍得到監管機關的支持。近期政策寬鬆進入加速落實階段，廣州、上海、蘇州等城市相繼鬆綁限購，有望促進購房需求釋放。需求端和企業端政策協同發力，可望推動房地產市場逐步回穩。

需要注意的是，「白名單」不代表商業銀行必須提供貸款，銀行也要進行常規信貸審批和風險控制，只是經過住房城鄉建設部與金融部門的溝通協作，雙方訊息更加對稱，一些影響信貸投放的不確定因素得以消除，推動貸款投放。

在中原地產首席分析師張大偉看來，「白名單」有意義，但未必有實際作用。他直言，房地產建案進入「白名單」，不代表建案就能獲得金融機構融資。地方政府將房地產建案「白名單」推送給區域內的金融機構後，再由這些金融機構篩選出可以發放貸款的建案，「最終的決定權在金融機構，而非地方政府」。

換句話說，銀行貸款還是要看抵押物和還款來源，有好資產、正資產才能貸到款。

公開訊息顯示，入圍「白名單」的建案必須全面滿足以下五個方面要求：

1、建案處於在建施工狀態，包含短期停工，但資金到位後能馬上復工，並能建成交付的建案；

2、建案具有與融資額度基本匹配的抵押物或抵押擔保；

3、建案已明確擬申請貸款的主辦銀行，並接受貸款資金封閉管理；

4、建案預售資金未被抽挪，或被抽挪的資金已及時收回；

5、建案初步制定貸款資金使用計畫和完工計畫。