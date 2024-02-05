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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至32.76元，預估目標價為1500元

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 17:11

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由32.12元上修至32.76元，其中最高估值39.18元，最低估值23.94元，預估目標價為1500元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年 2027年
最高值 39.18(39.18) 45.24 44.13 58.58
最低值 23.94(23.94) 33.55 44.13 58.58
平均值 31.43(31.38) 38.75 44.13 58.58
中位數 32.76(32.12) 36.11 44.13 58.58

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年 2027年
最高值 34,268,750 49,364,790 41,225,000 53,592,000
最低值 27,303,000 32,364,000 41,225,000 53,592,000
平均值 30,584,550 38,805,630 41,225,000 53,592,000
中位數 30,934,740 39,979,000 41,225,000 53,592,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 26.18 27.69 10.9 6.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		 26,240,714 24,039,671 15,107,915 13,569,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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