香港比特幣ETF要來了？嘉實基金率先出馬申報

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 12:00

隨著美國證券交易委員會（SEC）一鎚定音，現貨比特幣 ETF 在美上市，更早宣布要發展比特幣現貨交易的的香港按捺不住了，無論是比特幣現貨 ETF 還是穩定幣「沙盒」，都有了新進展。

據《財聯社》旗下《元宇宙 NEWS》報導，除嘉實基金正式遞交現貨比特幣 ETF 發行申請外，意博金融等金融機構也計劃與香港當局討論穩定幣「沙盒」試驗。

意博金融表示，計劃和惠理集團聯合向香港證監會提交申請，目標是在本季啟動市場第一檔現貨比特幣 ETF，確保先發優勢。不過，市場傳聞嘉實基金已經向證監會遞交首份現貨比特幣 ETF 申請。

虛擬資產是一個具有巨大潛力的市場，意博金融的目標是到今年年底管理資產規模達到 5 億美元。現貨比特幣 ETF 具有更大的靈活性、透明度及流動性，使其成為一個具有吸引力的選項，意博金融表示。

意博金融主席 Lawrence Chu 說：「過去幾年，我們看到了全球虛擬資產的快速發展和巨大潛力，香港也不例外。我們一直在努力規劃，並與市場從業者討論虛擬資產領域的積極勢頭，希望透過現貨虛擬資產 ETF 為投資者提供更多投資選擇。」

去年 12 月，證監會表示已準備好接受虛擬資產現貨 ETF 申請。

具體看來，2023 年 12 月 22 日，證監會更新《有關仲介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》時，表明對虛擬資產現貨 ETF 的開放態度，表態甚至比美國 SEC 更早。

對此，港交所證券產品發展主管羅博仁指出，證監會此項聲明，鞏固了香港的區內領先數位資產中心地位，港交所將與發行人及各方緊密合作，為香港 ETF 市場順利引入新商品做準備。

香港立法會議員吳傑莊也在社交媒體上發文，表示香港也要在虛擬資產領域做領頭羊，透過創新政策促進行業發展。