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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至4.9元，預估目標價為168元

鉅亨網新聞中心 2024-02-03 17:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.96元下修至4.9元，其中最高估值5.2元，最低估值4.71元，預估目標價為168元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 5.2(5.2) 8.37 10.01
最低值 4.71(4.71) 6.71 9.2
平均值 4.92(4.94) 7.79 9.49
中位數 4.9(4.96) 7.95 9.26

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 11,585,000 13,100,000 13,920,000
最低值 11,211,000 11,776,070 12,855,660
平均值 11,409,260 12,320,180 13,385,550
中位數 11,416,000 12,202,000 13,381,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 17.98 15.49 7.88 4.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		 14,071,591 13,860,114 10,178,002 7,430,654

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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