鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至4.9元，預估目標價為168元
鉅亨網新聞中心 2024-02-03 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.96元下修至4.9元，其中最高估值5.2元，最低估值4.71元，預估目標價為168元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|5.2(5.2)
|8.37
|10.01
|最低值
|4.71(4.71)
|6.71
|9.2
|平均值
|4.92(4.94)
|7.79
|9.49
|中位數
|4.9(4.96)
|7.95
|9.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11,585,000
|13,100,000
|13,920,000
|最低值
|11,211,000
|11,776,070
|12,855,660
|平均值
|11,409,260
|12,320,180
|13,385,550
|中位數
|11,416,000
|12,202,000
|13,381,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|17.98
|15.49
|7.88
|4.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,071,591
|13,860,114
|10,178,002
|7,430,654
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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