〈熱門股〉軸承族群飆風再起 富世達再創新天價 兆利、新日興同步大漲
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-03 10:50
軸承三雄本周再獲資金青睞、漲勢再起，富世達 (6805-TW) 大漲 28.8%，周五收漲停 638 元，再創新天價，比價效應也帶動新日興 (3376-TW) 及兆利 (3548-TW) 同步勁揚。
摺疊手機滲透率今年可望進一步提升，除了華為、三星力推新機外，蘋果後續也可能切入摺疊手機市場，都為軸承廠營運增添想像空間。
富世達在中系客戶推出摺疊新機，以及新增美系客戶下，不只去年獲利估創高，今年也可望進一步向上，外資、投信聯手買超力拱下，周五衝上漲停 638 元，再創新天價，掛牌以來近三個月，股價大漲逾 2 倍。
兆利除了同樣受惠除了既有的中系品牌客戶摺疊新機帶動業績表現，今年也將新增 2-3 個非手機的摺疊產品線，成為營運新動能，全年營收目標出雙位數成長，周五最高來到 253 元、挑戰新高，收 242.5 元，單周大漲 19.2%。
新日興也積極布局摺疊智能手機、平板多年，相關技術已準備到位，周五股價最高來到 179 元，改寫 2009 年 10 月以後逾 14 年新高，收 174.5 元，單周也大漲 27.4%。
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