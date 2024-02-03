〈熱門股〉光環奪Google矽光代工大單 周漲逾18%

光環先前已有 Google 相關產品，包括 200G 與 400G 高速可插拔式光收發模組，且已開始少量出貨，不過實際的產品驗證進度與量產時程，還得看客戶需求。如今光環進一步搶下 800G 矽光代工大單，且雙方合作有望延伸至更高規格的矽光子產品，將帶動光環整體營運。