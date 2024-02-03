〈熱門股〉光環奪Google矽光代工大單 周漲逾18%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-03 10:50
Google(GOOG-US) 積極搶攻 800G 超高速雲端資料中心商機，光通訊廠光環 (3234-TW) 日前傳出拿下 Google 矽光代工大單，激勵光環股價周五 (2) 日強攻漲停鎖住 31.4 元，周漲幅達 18.27%。
光環先前已有 Google 相關產品，包括 200G 與 400G 高速可插拔式光收發模組，且已開始少量出貨，不過實際的產品驗證進度與量產時程，還得看客戶需求。如今光環進一步搶下 800G 矽光代工大單，且雙方合作有望延伸至更高規格的矽光子產品，將帶動光環整體營運。
光環去年代工營收占比約 3% 至 5%，在需求逐漸回溫的情況下，有望提升至 10%。光環也預期，今年第一季雖是營運谷底，但在第二季傳統旺季到來後將逐漸往上，第三季有望走出谷底。
光環去年 12 月營收 0.58 億元，月減 6.35%，年減 2.2%。累計 2023 全年營收 6.3 億元，年減 36.31%。
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