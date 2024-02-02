英美菸草與菲利浦莫里斯專利戰喊停 達成互惠協議

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-02 21:35

菸草巨頭菲利普莫里斯國際公司 (PM-US) 和英美菸草公司 (BTI-US) 周五 (2 日) 表示，雙方已同意解決與其捲菸替代品相關的大量進行中專利侵權糾紛。

捲菸製造商一直在與多方專利糾紛作鬥爭，對雙方都造成了損害。

生產 Vuse 電子菸和 Glo 加熱菸草設備的英美煙草公司 在敗訴後被勒令向 PMI 支付數百萬美元；而 PMI 則在另一起案件中被禁止將其旗艦加熱菸草設備 IQOS 進口到美國。

根據兩家公司的聲明和文件，在為期 8 年的非金錢全球和解協議，兩家公司同意撤回所有未決的專利侵權案件，並防止未來針對當前產品提出索賠。

PMI 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件補充說，根據協議，雙方還將要求取消對 IQOS 進口到美國的禁令；這對 PMI 來說是一個關鍵勝利，因為它希望今年將該設備推向關鍵市場。

PMI 執行長歐爾札克 (Jacek Olczak) 表示：「我們很高興此事得到了雙方都滿意的解決。」

英美菸草執行長馬洛可 (Tadeu Marroco) 表示：「這項協議對於英美菸草和我們所有利益相關者來說是向前邁出的重要一步。」並補充說，該協議將使公司能夠專注於創新。