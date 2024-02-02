【技術分析應用】KD指標高檔鈍化反而股價走越遠? KD指標大解密!

鉅亨研報 2024-02-02 09:06

般而言 kd 指標 > 80 的時候是賣點，因為位處高檔容易失去上漲動能，但時常也會看到指標 80 之上繼續走漲，也就是所謂的高檔鈍化，代表股票處於強勢位階，將來還有可能創高，反倒是找尋買點的好時機。

至於鈍化是指標發生型態糾結，例如 k 值 > 80 時與 d 值反覆糾結，導致看不出明顯的黃金交叉或死亡交叉，也就陷入進退判斷兩難的情況。既然高檔鈍化代表股票強勢，也就是說策略上應該是要掌握鈍化走勢，鈍化期間越長表示股價有機會走的更遠，怎麼樣察覺指標鈍化期間，關鍵就是參數調整。

若將參數設定改為 240,3,3，也就是把計算天數放大至年線 240 天的長度，讓 k 值進入鈍化期間拉長，降低變化的敏感性。範例圖中的 kd 指標就是參數設定 240,3,3，下方則是傳統參數 9,3,3，可以明顯看到 k 值變化敏感性下降，同時鈍化期間拉長，對應的股價走勢也是偏漲走揚。