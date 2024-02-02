【技術分析應用】KD指標高檔鈍化反而股價走越遠? KD指標大解密!
鉅亨研報 2024-02-02 09:06
般而言 kd 指標 > 80 的時候是賣點，因為位處高檔容易失去上漲動能，但時常也會看到指標 80 之上繼續走漲，也就是所謂的高檔鈍化，代表股票處於強勢位階，將來還有可能創高，反倒是找尋買點的好時機。
其實兩種說法都對，關鍵在於了解指標的計算原理以及應用場景，kd 指標習慣採用的參數設定是 9,3,3，其中 k 值代表股價變化速度，再跟 d 值搭配組成兩條線形，常聽到的黃金交叉、死亡交叉也是由此而來。
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至於鈍化是指標發生型態糾結，例如 k 值 > 80 時與 d 值反覆糾結，導致看不出明顯的黃金交叉或死亡交叉，也就陷入進退判斷兩難的情況。既然高檔鈍化代表股票強勢，也就是說策略上應該是要掌握鈍化走勢，鈍化期間越長表示股價有機會走的更遠，怎麼樣察覺指標鈍化期間，關鍵就是參數調整。
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若將參數設定改為 240,3,3，也就是把計算天數放大至年線 240 天的長度，讓 k 值進入鈍化期間拉長，降低變化的敏感性。範例圖中的 kd 指標就是參數設定 240,3,3，下方則是傳統參數 9,3,3，可以明顯看到 k 值變化敏感性下降，同時鈍化期間拉長，對應的股價走勢也是偏漲走揚。
這篇文章介紹處理鈍化的技巧之一，將參數修正為長期進而降低敏感度，但請投資朋友一定要注意，這只是一種掌握指標鈍化的選股策略，回測績效不代表未來。
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