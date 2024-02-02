鋼鐵產業即將起飛？從3大面向看最新展望！

江國中分析師（摩爾投顧） 2024-02-02 10:31

2023 年國內鋼鐵業受到 FED 持續高利率、廠商去庫存、中國房地產崩壞等利空衝擊，亞洲鋼價欲振乏力，國內鋼鐵面臨虧損或獲利衰退困窘。展望 2024 年，就資金、供需結構、庫存三構面剖析，預期全球鋼市最壞狀況已過、景氣震盪復甦，本篇帶你掌握全球鋼市現況。

一、全球鋼材消費溫和增長、新產能有限

根據 OECD 統計，全球粗鋼產量約 25 億噸 (亞洲占 66%，在需求成長趨緩及碳中和減碳壓力下，全球粗鋼產能成長有限。2024~2026 年全球規劃與在建的新增產能預估約 0.5~1.4 億噸 (+2%~+5%)。就新增產能區域來看，以需求成長佳的印度最積極 0.62 億噸 (占全球新增產能 45%)，就新增產能的製程分析，考量到碳中和的規範，除亞洲外的其它區域，新增產能的擴充以排碳較低電爐製程為主 (高爐廠煉鋼排放 2 噸 CO2 / 噸粗鋼、電爐廠廢鋼煉鋼排放 0.4 噸 CO2 / 噸粗鋼)。

區域鋼廠會依據下游需求強弱調整其粗鋼產量因應。就 2023 全球粗產量 18.5 億噸 (YoY-0.1%)，反映全球緊縮性的貨幣政策制約耐久財的需求、俄烏戰爭、土耳其大地震等因子。中國為全球最大粗鋼產銷國，粗鋼年產量逾 10 億噸 (全球市占 55%)

二、汽車業復甦、中國基建、機械業落底，全球鋼材消費有望溫和成長 1.9%

根據世界鋼鐵協會 (WSA) 預估 2023~2024 年全球粗鋼需求分別為 18.15 億噸(YoY+1.8%)、18.49 億噸(YoY+1.9%)。中國 2023 年鋼材需求為 9.39 億噸(YoY+2%)、2024 年需求持平。東協地區增長性相對較高，2023 及 2024 年分別成長 3.7%、5.2%。北美地區 2024 年的鋼材需求年增率可望由 + 1% 增加至 + 2%。

就目前全球鋼材下游應用端需求態勢來看: 「汽車業」復甦、「中國基建 FAI」穩定增長、機械業「落底」。房地產的價值鏈非常寬廣，影響原物料 (含鋼材) 的需求層面非常深遠。諸如: 新屋開工及施工階段會衍生出原物料 (鋼筋、水泥、混泥土….) 的需求，房屋完工後，, 則會有安裝玻璃、電梯及購買家俱、家電的需求。新屋開工面積 (營建核發建照) 是原物料需求 (求其是建材業) 的領先指標。

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