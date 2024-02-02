【基礎知識】法說會是甚麼? 法說會行事曆哪裡查?

鉅亨研報 2024-02-02 10:00

近期聯發科舉辦法說會吸引市場的大量關注，主要聚焦於聯發科對手機市況的看法、今年營運展望以及投資人最關心的股利政策。究竟甚麼是法說會呢？法說會多久招開一次？法說會都說些甚麼？法說會跟股東會一樣嗎？要在哪裡查詢法說會資訊？本文將一一為大家介紹。

一、究竟甚麼是法說會呢？

法說會又稱為法人說明會，全名是「對法人投資機構的業績說明會」。公司藉由法說會向法人報告企業營運狀況與未來發展策略，一般散戶無法參加，但現在已有越來越多公司提供線上法說會、直播，讓散戶也能觀看法說會。

二、法說會多久召開一次？

三、法說會都說甚麼？

法說會流程大概可分成公司報告以及開放提問。公司報告的環節關注的重點在於企業對未來的展望，例如營收、毛利率是否能夠持續提升？良率是否能大幅進展？產品競爭力是否優於對手？未來投資經營及布局方向等等。

開放提問環節就是給現場人士提問，讓上市櫃公司的經營管理層，例如總經理、財務長、公司發言人直接面對投資人，說明公司經營現況與公司未來規劃。針對近期關於公司討論度較高的話題、跟競爭者的優劣勢比較又或是對財報上有疑慮的部份都是可以提問的。

四、法說會跟股東會一樣嗎？

法說會參與人士主要證券投信基金經理人、金融機構投資部主管、研究員、壽險機構資產管理部門研究員等，一般散戶無法參加。股東會的參與者不限制法人或散戶，只要是股東就可以參加。

五、要在哪裡查詢法說會資訊？