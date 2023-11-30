海龍離岸風電陸域降壓站上樑 最快明年Q3測試

海龍離岸風電計畫日前在彰化濱海產業園區舉行陸域降壓站上樑典禮，並表示待結構工程完工後，相關機電設備將陸續進場。預計明年第三季展開系統測試，正式啟用後將成為全台裝置容量最大的離岸風電陸域變電站。

海龍計畫總裝置容量超過 1GW，2025 年海龍風場有望陸續併聯發電，正式商轉後將成為台灣最大單一離岸風電開發計畫，可以提供超過百萬戶的家庭用電。

而海龍計畫陸域降壓站案場佔地面積約 3 公頃，樓地板面積達 9200 平方公尺，為 RC 結構配合鋼構屋頂組合而成，包含高達 70 公尺的高架天線塔，可與海上船隻進行通訊。

海龍計畫在 2021 年 9 月與東元電機簽署離岸風場陸域降壓站統包工程優先承攬協議，去年 11 月正式簽約。此次合作除具國產化義務的 2A 風場外，也涵蓋 2B 及 3 號風場陸域降壓站的高壓設備，4 台變壓器將全數在台灣生產製造。其他如配電盤、空調設備、柴油發電機等重型電氣設備，也都將由台廠製造商供應。代表著海龍與東元超額實踐國產化的承諾。

海龍計畫執行長柯廷灝表示，海龍計畫的整體工程持續穩定推進，「安全」是計畫最重要的核心價值，將持續落實最高環安衛標準，確保陸域降壓站施工安全無虞，相信工程能如期完工。