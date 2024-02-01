中嘉集團轉型有成連年營收衝破百億元 服務範圍提升近10%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-01 17:38

中嘉集團轉型有成，連年營收衝破百億元，去年下半年擴張經營版圖，服務範圍提升近 10%，再結合多元創新資費及網速認證雙重助攻下，帶動用戶數持續成長，高速率用戶占比更顯著提升 23%。

中嘉集團自 2020 年 6 月啟動營運轉型，打破過往產業經營框架及地域性的限制，積極整合六大經營區的功能組織資源、發揮經營綜效，為各區消費者提供一致且高品質的寬頻服務體驗。

中嘉寬頻去年進駐具重要樞紐地位，包括北市中正區、新北板橋區及土城區，服務範圍提升近 10%，此外，整體服務滿意度達 94%、安裝滿意度高達 100%。

除了擴張經營版圖外，也推出業界首見的多元創新資費，包含計量光纖、合約免費升速等。其中，針對家中上網用量較低、用量不固定或習慣使用行動網路的消費者所推出的「計量光纖」產品、採用「以量計價」收費模式都受到消費者青睞。