再生能源商業同業公會成立 富威電力胡惠森出任首屆理事長

國內再生能源售電業者推動的「中華民國再生能源商業同業公會」，今 (19) 日舉行成立大會暨第一屆第一次理監事會議，由正崴 (2392-TW) 集團旗下富威電力董事長胡惠森當選首屆理事長。

新任中華民國再生能源公會理事長胡惠森指出，全球追求淨零碳排，使用再生能源已是國際趨勢，據經濟部最新調查，至 2030 年台灣企業綠電需求將達 318 億度，年增 60 億度，預估至 2040 年時需求更上看 1000 億度電。

胡惠森進一步指出，目前企業憂心找不到綠電，公會期許為綠電需求者和售電者搭起大平台，促成綠電交易供需平衡化及價格合理化，解決現存的綠電供需問題，朝向「公平、公開、透明」的交易模式，一起將市場規模作大。

台灣 2017 年 1 月電業法修正通過，正式邁入綠電自由化，再生能源業者可透過台電電網賣電給用戶（轉供）或直接賣給用戶（直供），2020 年 5 月首次受理業者轉供案件。

以去年為例，綠電轉直供的度數約 17 億度，較前（2022）年的 11.26 億度，成長五成以上，顯示愈來愈多的綠電業者選擇直接賣電給民間，不再透過躉購機制賣給台電。

統計至 2023 年底，國內共計有 85 家綠電業者（25 家再生能源售電業、40 家再生能源發電業、20 家自用發電設備設置者），及 291 家用戶參與轉直供，累計轉直供的度數達約 37.6 億度。

再生能源商業同業公會以提供用戶再生能源優質服務，協調同業關係，增進共同利益及發展為宗旨，會員需符合現行依法取得登記證照，經營再生能源售電業業務的公營或民營業者。

目前再生能源商業同業公會會員包括陽光伏特家、富威電力、南方電力、瓦力電能、大同智能、能元超商、寶島陽光電力、雲豹能源、星星電力、太陽神電力、大自然能源、艾涅爾電力、康展電力、莫比綠電、中曜公司、續興公司等售電業者。