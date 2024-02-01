台灣銘板旗下CFW與 MatchMove 簽約 切入Web3.0簽帳卡應用

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-01 15:46

台灣銘板 (6593-TW) 今 (1) 日指出，公司的新加坡孫公司 Cold Fusion Wallet〈以下簡稱” CFW(SG)”〉與萬事達卡國際組織之 BIN Sponsor 新加坡商 MatchMove 正式簽約合作，並率先全球首創推出兩張 Web3.0 簽帳卡：冷錢包簽帳卡、Super Point 簽帳卡， 並宣告預計 2024 年下半年將正式推出發行全球。

台灣銘板指出，此次三方聯手除了開創 Web3.0 簽帳卡應用新紀元外，台灣銘板孫公司 CFW(SG) 與 MatchMove 的合作也意味著台灣銘板正式從製卡商轉型為代理發卡單位，也從台灣市場跨足海外市場，並看好隨著全球冷錢包市場規模持續放大的趨勢，將為公司製卡與發卡雙引擎業務注入強勁的成長動能，堆疊公司未來營運更上一層樓。

台灣銘板董事長劉立恩表示，此次三方合作推出 Web3.0 簽帳卡集結了台灣銘板多年深耕於晶片系統整合、國際組織認證申請以及製卡設計與製造的經驗，加上孫公司 CFW(SG) 在應用程式嫁接服務，用以落實支付、數據交換、用戶身份驗證等功能，以及作為萬事達卡國際組織 BIN Sponsor 的 MatchMove，也取得授權代理在新加坡提供發卡服務。