台灣銘板Q3轉盈 前三季稅前盈餘年增4.41倍 每股稅前賺1.8元

台灣銘板 (6593-TW) 今 (13) 日公布最新獲利資訊，在第三季營收 1.9 億元改寫 5 年同期新高的挹注下，自結單季稅前盈餘 2317 萬元，季增 1.65 倍並較去年同期由虧轉盈，以目前股本 2.13 億元計算，單季每股稅前賺 1.09 元；前三季稅前盈餘 3845 萬元，年增 4.41 倍，每股稅前賺 1.8 元。

台灣銘板 2023 年第三季單季營收為 1.9 億元，季增 16.86%、年增 58.47％；累計 1-9 月營收為 4.89 億元，較去年同期成長 20.99%。

台灣銘板表示，營收走高除持續受惠於報復式國內外旅遊掀熱潮、購物節促銷檔期旺季、換卡潮、消費者使用信用卡購物與支付等需求增溫，帶動公司主要客戶的發卡數量明顯提升外，加上限量發行之 NFC 感應式冷錢包「FortVax」第一批訂單已在 9 月開始出貨挹注。

台灣銘板表示，觀察近年來全球監管機關積極探討汲取 SVB、Signature 和 Credit Suisse 等中大型金融機構倒閉之教訓，加上世界第二大之交易所 FTX 在內等加密貨幣運營商因為不當挪用客戶資產所導致之鉅額損失等，推升全球人民對於個人資產保存與管理之隱含風險的意識高漲，尤其在加密貨幣基於區塊鏈技術能立刻實現資產「去中心化」保存，更加審慎與嚴謹之看待，創造被認為是目前最安全的加密貨幣儲存方式之一的冷錢包 (Cold wallet) 相關供應鏈龐大市場商機。

台灣銘板董事長劉立恩表示，冷錢包是去中心化的最後一哩路，且冷錢包是對抗駭客入侵與監守自盜的不二法門，2023 年為台灣銘板正式進軍區塊鏈市場布局之元年，作為 VISA 與 MASTERCARD 授權製造大廠，在 2022 年已聯手區塊鏈專業的香港商全金集成公司，歷經一年多的研發，已成功開發全球其他冷錢包相較上功能最防呆、碳排放最少、價格最親民的 FortVax 冷錢包付諸量產，可謂在加密貨幣的賽道上贏在了起跑點。

劉立恩指出，目前公司除了與幣託科技雙方進行長期合作外，台灣銘板之區塊鏈新事業體之同仁們也已馬不停蹄與國外市場的虛擬貨幣交易所，洽談未來 FortVax 冷錢包的合作空間，以期隨著業務開拓成果逐步展開，對台灣銘板未來營運表現堆疊更為驚豔的獲利方程式。