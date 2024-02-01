熱門基金新年總體檢 這檔台股基金定期定額5年賺1.2倍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-01 11:49

新年除舊佈新，長期投資也要定期檢視，才能保持投資組合成長動能。台灣近年產業轉骨有成，台股表現不俗，且又是國人最熟悉的市場，使台股基金成為長期投資人首選，以長期績效來觀察，統一奔騰基金 5 年定期定額報酬率高達 123.84%，奪下冠軍寶座，也是榜上唯一一檔 3 年定期定額報酬率超過 5 成的基金。

根據投信投顧公會數據，定期定額扣款前十大基金全是台股基金，單月定期定額扣款金額最低達 6900 萬元，其中，有 3 檔的扣款金額甚至超過 1 億元，統一投信就占了 2 檔，分別為統一黑馬及統一奔騰基金，去年 12 月定期定額扣款金額為 1.36 億元及 1.24 億元。

從基金長期績效來比較，截至去年底，統一奔騰五年、三年、一年定期定額報酬率分別為 124%、54%、32%，穩居冠軍，安聯台灣科技以 109%、46%、31% 居次，統一黑馬則為 101%、39%、21%，位居第三。這三檔基金的績效近年不負眾望，在十大熱門定期定額基金中名列前三。

統一奔騰基金專注投資台股科技股，長期爆發力強勁，適合積極型投資人，或是作為提升投資組合報酬率的動力。

若是穩健型投資人，可考慮投資範圍橫跨多產業的台股一般型基金。定期定額前十大熱門基金中，台股一般型基金績效王為統一黑馬基金，5 年定期定額報酬率達 101.92%，3 年定期定額報酬率也有 3 成以上，高於加權指數及電子指數報酬率的兩倍。