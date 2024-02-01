重電概念股有哪些？熱門公司一文看懂！

鉅亨研報 2024-02-01 11:05

上週我們提到 AI 概念股，儘管 AI 仍為盤面焦點，但漲多了投資人可能會將資金轉往其他熱門個股，降低風險並提高投資效益，其中重電是近期備受矚目的題材。全球能源轉型如火如荼，為了達成 2050 淨零排放目標，台電實施強化電網韌性計畫，也替台灣的電力調配與儲能能力帶來重重考驗。對此，豐雲學堂將介紹重電是什麼？除了中興電、東元、士電、華城、大同外，還有哪些重電概念股？

一、重電是什麼？

重電主要處理高電壓、大電流和高功率的電氣工程領域。這包括發電、輸電和配電，相關產品有發電機、變壓器、馬達、開關設備、高低壓配電盤等。在台灣，台電是最大的重電廠商買主，約占重電廠商 3 成至 5 成年營收！

二、台電強韌電網計畫是什麼？

台灣用電量逐年增長，據經濟部統計，近 5 年台電售電量已從 2018 年 2191 億度電，到 2022 年增長至 2367 億度。為確保供電穩定，台電宣布推動強化電網韌性計畫，預計十年內投入 5,645 億元。同時，為配合 2050 年淨零排放目標，台電希望再生能源發電量能達到 60%。而在實現目標之前，需克服再生能源供電不穩定的問題，目前台電正積極構建新能源基礎設施，設備的擴建與汰換升級，為台灣重電產業帶來龐大商機。