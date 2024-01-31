〈台幣〉美元轉強亞幣齊挫 重貶1.39角失守31.3元關卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 18:04

受美元轉強影響，主要亞幣連袂走弱，台北股匯今 (31) 日上演雙殺走勢，新台幣兌美元匯率午後貶勢擴大，終場重貶 1.39 角，收在 31.301 元，終止連 4 升，台北外匯市場成交值擴大至 12.46 億美元，由於多項數據顯示美國經濟表現強勁，帶動資金回流美元，聯準會即將公布利率會議結果，市場高度關注。

新台幣兌美元匯率今天以 31.15 元開盤，隨著美元買盤湧現，匯價一口氣貶破 31.2、31.3 元兩道關卡，一度下探 31.309 元，匯銀人士指出，除了外資偏向匯出外，出口商月底例行性拋匯多已完成，使得新台幣呈現偏弱走勢，不過，預計農曆年關前夕，仍會有拋匯力道支撐。

國際美元轉強，觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，新台幣終場貶值 0.44%，在主要亞幣中最弱勢，韓元亦貶值 0.39%，日元貶 0.29%，新加坡幣貶 0.1%，人民幣貶 0.05%，越南盾則在平盤整理。歐元貶值 0.06%，美元指數上漲 0.11%。