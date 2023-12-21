鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至5.67元，預估目標價為131.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.75元下修至5.67元，其中最高估值6.1元，最低估值5元，預估目標價為131.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.1
|9.24
|10.58
|最低值
|5
|7.54
|8.45
|平均值
|5.6
|8.26
|9.52
|中位數
|5.67
|8.27
|9.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,484,000
|8,475,000
|9,421,000
|最低值
|6,230,000
|8,010,000
|8,842,000
|平均值
|7,268,560
|8,246,730
|9,177,130
|中位數
|7,373,500
|8,215,000
|9,244,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.2
|10.47
|7.19
|7.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
|5,014,098
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。